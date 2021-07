1 . FC Heidenheim: Tim Siersleben wird vom VfL Wolfsburg ausgeliehen

Foto: FCH

Nach der Verpflichtung von Tim Kleindienst für die Offensive hat sich der Fußball-​Zweitligist 1 . FC Heidenheim nun für die Defensive verstärkt. Innenverteidiger Tim Siersleben schließt sich dem FCH für die nächsten zwei Jahre an. Der 21 -​Jährige kommt leihweise vom Champions-​League-​Teilnehmer VfL Wolfsburg, bei dem er noch einen Vertrag bis zum Juni 2024 besitzt.

Donnerstag, 01. Juli 2021

Vonbisspielte Tim Siersleben in der Jugend des. FC Magdeburg. Im ersten U-​-​Jahr wechselte der gebürtige Magdeburger in den Nachwuchs des VfL Wolfsburg, für den derMeter große Defensivspieler eine Saison in der Usowie zwei Spielzeiten in der Uaktiv war. Daraufhin schaffte der deutsche Junioren-​Nationalspieler der U, Uund Uden Sprung in die zweite Mannschaft der „Wölfe“, für die er in der Saison/​aufEinsätze in der Regionalliga Nord kam.Seit Beginn der Saison/​zählte Siersleben fest zum Aufgebot des VfL Wolfsburg in der. Bundesliga, gehörteMal in der Liga, einmal im DFB-​Pokal und zweimal in der Europa League zum Kader. Neben einem absolvierten Einsatz bei der zweiten Mannschaft gab er in der abgelaufenen Spielzeit sein Debüt in der. Bundesliga, als er am letzten Spieltag beimgegen den. FSV Mainzin der. Minute eingewechselt wurde.„Tim Siersleben gehört in Deutschland zu den talentiertesten Innenverteidigern seines Jahrgangs“, erklärt Holger Sanwald. „Wir sind davon überzeugt, dass er mit seiner Qualität und seinem Potenzial seine positive Entwicklung bei uns fortsetzen kann. Wir freuen uns, dass sich Tim für den gemeinsamen Weg mit dem FCH in den kommenden beiden Jahren entschieden hat und danken dem VfL Wolfsburg für das entgegengebrachte Vertrauen“, ergänzt der FCH-​Vorstandsvorsitzende.„Ich bin dem FCH und dem VfL Wolfsburg sehr dankbar, dass mir die Möglichkeit gegeben wird, die nächsten Schritte in meiner Karriere zu gehen. Beim FCH möchte ich mich gemeinsam mit der Mannschaft und auch persönlich in der wahrscheinlich stärksten. Liga aller Zeiten dauerhaft durchsetzen“, freut sich der Heidenheimer Neuzugang Tim Siersleben bei seiner Vertragsunterschrift.

