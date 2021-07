Neue Lampen für Wißgoldingen

Fotos: Gerhard Nesper

Um die Sicherheit zu erhöhen und der Bevölkerung mehr Sicherheitsgefühl zu vermitteln, stellt die Gemeinde Waldstetten jedes Jahr finanzielle Mittel zur Auswechslung von Leuchtköpfen der Straßenbeleuchtung zur Verfügung.

Donnerstag, 01. Juli 2021

Gerhard Nesper

72

160

Er freue sich, eine schöne Maßnahme zum Abschluss bringen zu können, sagte der Schultes. Ein mehrjähriges Konzept, Waldstetten und die Ortsteile Wißgoldingen und Weilerstoffel mit neuen Straßenlaternen auszurüsten, werde nun in Wißgoldingen beendet. Im zweiten Abschnitt seien in den vergangenen Tagen von der EnBW die letztenvon insgesamtLeuchtkörper entlang den Ortsstraßen ausgetauscht worden. Die historischen Lampen in der Ortsmitte blieben in ihrer alten Form erhalten, seien jedoch auch mit LED-​Technik versehen worden. Mehr darüber in der Freitagausgabe der Rems-​Zeitung.

