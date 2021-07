Remsbahn: Ein umgestürzter Baum sorgt für massives Fahrplan-​Durcheinander

Ein halb umgestürzter Baum hängt am Donnerstag bei Schwäbisch Gmünd in der Stromleitung der Remsbahn und sorgt für ein Chaos in den Fahrplänen. Zahlreiche Fahrgäste sind auf den Bahnsteigen „gestrandet“.

Donnerstag, 01. Juli 2021

Heino Schütte

Ein Bergezug ist angefordert, um die beschädigte Go-​Ahead-​Regionalbahn abzuschleppen. Auch muss noch der Baum entfernt und die lädierte Oberleitung repariert werden. Das wird vorausssichtlich noch einige Stunden in Anspruch nehmen. Am Donnerstag war der Zug gegenUhr bei Hussenhofen in das Hindernis gefahren. Offenbar handelt es sich bei dem umgestürzten Baum um eine Nachwirkung der Unwetter der letzten Tage. Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein. Auf Höhe „Kaufland“ (ehemals Einkaufszentrum Schlecker) kam der beschädigte Zug in einem Böschungseinschnitt zum Stehen. Die Feuerwehr (Abteilungen Innenstadt und Hussenhofen) waren sogleich im Einsatz. Die Feuerwehrleute halfen bei der Evakuierung des Zuges und brachten die Passagiere zum Gmünder Bahnhof. Die Bahn bemüht sich um Ersatzlösungen. Es kommt aktuell zu massiven Fahrplanänderungen und Zugausfällen im Remstal.

