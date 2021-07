Ausflugstipp: Blühender Klostergarten in Lorch

Foto: Christian Frumolt

Das Kloster Lorch, eingebettet in das romantische Remstal, ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Spannende Geschichten und Anekdoten aus der Welt der Staufer warten in der Klosterkirche, beim farbigen Stauferrundbild von Hans Kloss und in der Stauferfalknerei mit Greifvogelflugschau.

Der Kräutergarten in Kloster Lorch , zwischen der Klosterkirche und der südlichen Ringmauer gelegen, lädt zum Entspannen und Verweilen ein. In Beeten wachsen duftende Kräuter und Blumen, die die Mönche zur Herstellung von Tinkturen und Salben verwendeten.





11 bis 17 Uhr 3 . Juli können die Kloster-​Besucher auch wieder Flugschauen der 15 Uhr. Das Kloster Lorch ist samstags und sonntags vonbisUhr geöffnet . Seit. Juli können die Kloster-​Besucher auch wieder Flugschauen der Stauferfalknerei erleben. Diese sind samstags und sonntags umUhr.





„Himmelsleiter – Mammutbäume Runde von Klosterstraße“ heißt eine leichte Wanderung über rund sechs Kilometer nahe des Klosters Lorch. Die Strecke findet sich bei Komoot







Weitere Ausflugstipps gefällig? Dann schauen Sie mal unter www​.deine​-ostalb​.de

