Schmiedgassen: Umbau und Straßensperrung ab Montag

Die Umgestaltung der Schmiedgassen startet am Montag. Damit verbunden ist eine Sperrung der Vorderen Schmiedgasse für den Individualverkehr.

Samstag, 10. Juli 2021

Gerold Bauer

Frey-​Platz, Fernseh-​Platz und Frauen-​Platz – die drei Plätze gibt es eigentlich noch nicht in Schwäbisch Gmünd, aber sie werden ab Montag entstehen. Und zwar in der Hinteren Schmiedgasse. Damit fällt der Startschuss für die Umsetzung des großen Projekts Schmiedgassen, das Leben auf die Straße bringen soll. Symbolisch hat sich ein Bürger schon mal auf dem Bürgersteig die Haare schneiden lassen.





Was sich ändern wird und auf was Autofahrer auf dem Weg in die Innenstadt ab Montag achten müssen, steht in der Samstagausgabe der Rems-​Zeitung! Dort gibt es auch eine Karte mit der neuen Verkehrsführung.



