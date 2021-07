Auto gerammt und geflüchtet: Wer wurde noch gefährdet?

Zwei bereits wegen zurückliegender Straftaten gesuchte Männer ergriffen in Spraitbach die Flucht, als sie erkannt wurden. Dabei rammten sie ein Fahrzeug und begingen anschließend mehrere weitere Verkehrsvergehen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen und weiteren Verkehrsteilnehmern, die gefährdet wurden.

Am Samstag gegenUhr erkannte ein-​Jähriger zwei Männer wieder, die in einem geparkten PKW Audi auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Gschwender Straße, saßen. Da die beiden wegen vorangegangener Straftaten gesucht wurden, stellte der-​Jährige sein Auto so ab, dass die Männer nicht ungehindert wegfahren konnten. Noch bevor er die Polizei verständigen konnte, fuhr der-​jährige Fahrer des Audi los und rammte das Auto des-​Jährigen zur Seite. Anschließend fuhr der Audi auf die Bin Richtung Schwäbisch Gmünd weg.Der-​Jährige fuhr hinterher und konnte beobachten, wie der-​Jährige mehrmals trotz Überholverbot und mit sehr hoher Geschwindigkeit andere Autos überholte und auch rote Ampeln überfuhr. Der Audi konnte in Schwäbisch Gmünd schließlich durch die Polizei gestoppt werden. Da der-​Jährige offenbar unter Drogeneinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, seinen Führerschein abgeben und eine Sicherheitsleistung bezahlen. Die Polizei bittet Zeugen und auch Personen, die durch den PKW Audi gefährdet wurden, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer/​in Verbindung zu setzen.

