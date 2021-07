Reportage: Die Bienen leiden Hunger

Foto: astavi

Die Imker in der Region machen sich Sorgen, weil die Bienen zu wenig Nahrung finden. Auch die Erträge beim Honig gehen aus diesem Grund zurück.

Sonntag, 11. Juli 2021

Edda Eschelbach

Honigbienen fliegen am Pavillon des Bezirksbienenzüchtervereins in Wetzgau gierig umher. Sie suchen Nahrung, so, wie es ihre Spezies seit 40 Millionen Jahren gewohnt ist. In diesem Jahr mit einem kleinen Unterschied: Sie finden kaum Futter. Die Honigbiene hungert.





Wolfgang Dalke, Vorstand des Bezirksbienenzüchtervereins Schwäbisch Gmünd, erklärt in diesem Zusammenhang die wichtige Arbeit der Imker — zu lesen in der Rems-​Zeitung vom 10 . Juli.







