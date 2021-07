Shopping-​Queen: Ab Montag ist der Gmünder Dreh auf VOX zu sehen

„Lass die Sonne rein! Finde dein neues Lieblingskleid für die heiße Jahreszeit!“ So lautet das Motto, das den fünf angehende Shopping-​Queens aus Schwäbisch Gmünd vorgegeben wurde. Ab Montag, 12 . Juli, 15 Uhr werden eine Woche lang die Einkaufserlebnisse der Frauen und die Ergebnisse derselben auf VOX ausgestrahlt.

Sonntag, 11. Juli 2021

Edda Eschelbach

Der Dreh fand im Mai noch unter erschwerten Corona-​Bedingungen statt, als Kaufhaus-​Spezial im Modepark Röther. Tagelang war der Shopping-​Queen-​Bus in Schwäbisch Gmünd zu sehen. Zur Erinnerung: Jede der Frauen bekommtEuro, die sie im Kaufhaus-​Spezial innerhalb von drei Stunden auf den Kopf hauen darf, um ihr neues Traumoutfit zu kaufen. Die Konkurrentinnen werden Punkte vergeben und beurteilen, ob das neue Outfit gelungen ist. Am Ende der Woche, am Samstag,. Juli, werden alle fünf Teile am Stück wiederholt und dann taucht der Meister des guten Geschmacks, Guido Maria Kretschmer, auf und vergibt nun seinerseits Punkte. Danach steht fest, wer sich Shopping-​Queen nennen darf.

