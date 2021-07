Unfallflucht: Silberner BMW gesucht

Foto: rz

Nachdem er am Sonntag gegen 0 . 30 Uhr auf der B 29 durch sein rücksichtsloses Fahren einen Unfall verursacht hatte, flüchtete der Fahrer eines silbernenen BMWs. Die Polizei sucht Zeugen.

Sonntag, 11. Juli 2021

Edda Eschelbach

Am Sonntag gegenUhr befuhr ein-​Jähriger die Bvon Mögglingen in Richtung Schwäbisch Gmünd mit seinem PKW BMW. Kurz vor der Ampelkreuzung zur Böbinger Rosensteinstraße wurde der-​Jährige von einem, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fahrenden, silbernen PKW BMW überholt. Durch das gefährliche Überholmanöver musste der-​Jährige ausweichen und prallte gegen den Ampelmasten auf der Verkehrsinsel. Der-​Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen und es entstand ein Schaden von etwaEuro.Der silberne PKW BMW, der ein Stufenheck und vermutlich ein GD-​Kennzeichen hatte, setzte seine Fahrt in Richtung Schwäbisch Gmünd ohne anzuhalten fort. Zu einer Berührung der beiden Autos war es nicht gekommen. Die beschädigte Ampelanlage musste durch einen Mitarbeiter der Straßenmeisterei Schwäbisch Gmünd abgeschaltet werden. Personen, die Hinweise zu dem silbernen PKW BMW geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer/​in Verbindung zu setzen.

