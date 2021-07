Förderverein Freibad Heubach: Am Samstag fand die Gründungsversammlung statt

Foto: edk

Auch wenn Carmen Grau beruflich seit vielen Jahren in Speyer tätig ist und dort auch lebt, zieht es sie häufig zurück in ihre Heimatstadt Heubach, wo sie Familie und Freunde besucht und an warmen Sommertagen ihrem Lieblingsfreibad einen Besuch abstattet. „Seit meiner Kindheit gehe ich dort schwimmen“, so Grau, die gemeinsam mit anderen Mitstreitern den Förderverein des Freibades mit ins Leben gerufen hat. Am Wochenende fand die Gründungsversammlung statt.

Montag, 12. Juli 2021

Nicole Beuther

34 Sekunden Lesedauer



Die Idee, den Freibad-​Förderverein zu gründen, entstand am Ende der vergangenen Freibadsaison. Die coronabedingte Bestuhlung nahm ein wenig von der gewohnten Atmosphäre und als Grau von einem geplanten Umbau der Terrasse erfuhr, hatte sie plötzlich Sorge, dass sich die Optik des Bades im Laufe der Zeit grundlegend verändern könnte.







Was Grau unternahm und wie es zur Gründung des Freibad-​Fördervereins kam, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



