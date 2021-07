Italien ist Europameister: Gmünd feiert italienisch

Italien hat nach einem spannenden Endspiel die Fußball-​Europameisterschaft gewonnen. Der Jubel, der nach dem Spiel auch in Schwäbisch Gmünd ausbrach, war in der der gesamten Innenstadt zu hören.

Montag, 12. Juli 2021

„Forza Italia“ – „Vorwärts Italien“ – selten dürfte dieser Ausruf mit so viel Leidenschaft in ganz Italien, in allen italienischen Gemeinden in Europa und nicht zuletzt bei der italienischen Bevölkerung in Schwäbisch Gmünd gedacht, gefleht oder auch geschrien worden sein. Das Endspiel der Europameisterschaft war spannend. Nach der ersten Halbzeit führte England mit. Ein Drama schien sich für Italien anzubahnen. Um so größer die Erleichterung, als in der zweiten Halbzeit das Tor zumfiel. Es wurde noch spannender, es ging in die Verlängerung, die jedoch auch keine Entscheidung brachte. Erst das Elfmeterschießen sicherte Italien die Europameisterschaft. In der Feier nach dem Spiel entlud sich die angestaute Spannung lautstark und vermischte sich mit Jubel und Freude.

