Polizei sucht Zeugen: Lebensmittelautomat in Iggingen aufgebrochen

Symbolbild

Vermutlich mit einem Brecheisen wurde in der Täferroter Straße in Iggingen zwischen Samstagnacht und Sonntagmorgen ein Lebensmittelautomat aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Montag, 12. Juli 2021

Nicole Beuther

21 Sekunden Lesedauer



23

30

8

1156

200

2000

07173

8776

Zwischen Samstag,Uhr, und Sonntag,Uhr, wurde in der Täferroter Straße, an der Abzweigung zur Landstraße, vermutlich mit einem Brecheisen der Lebensmittelautomat aufgebrochen und daraus das Bargeld in Höhe von etwaEuro entwendet. An dem Automaten entstand ein Schaden in Höhe von etwaEuro. Hinweise auf den Dieb erbittet der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer/​

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



128 Aufrufe

84 Wörter

58 Minuten Online



Beitrag teilen