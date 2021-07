TSV Essingen: Dean Melo vom SGV Freiberg verpflichtet

Foto: RZ

Fußball-​Verbandsligist TSV Essingen ist noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Der 19 -​jährige Deutsch-​Portugiese Dean Melo schließt sich mit sofortiger Wirkung dem TSV an. Ab diesem Montag trainiert er mit in der Mannschaft von Stephan Baierl.

Montag, 12. Juli 2021

Alex Vogt

41 Sekunden Lesedauer



1

19

Nachdem Dayan Ceyan sich dem Ligarivalen. FC Normannia Gmünd angeschlossen hatte, wollte man noch einen schnellen Mann für die offensiven Außenbahnen gewinnen. „Nach den sehr freundlichen und unkomplizierten Gesprächen mit den Verantwortlichen des SGV Freiberg konnten wir Dean von unserem Projekt überzeugen. Er ist ein junger Spieler mit enormen Potenzial. Wir erwarten uns einiges von ihm“, freut sich Essingens Sportdirektor Patrick Schiehlen über den Neuzugang.Dem jungen Flügelflitzer werde man die Zeit geben, die er für seine Eingewöhnung braucht. „Aber auch er wird sich über kurz oder lang dem Konkurrenzkampf stellen müssen“, gibt Schiehlen die Marschroute vor für den-​Jährigen. Der in Ludwigsburg geborene Melo hat bereits in der B– und A-​Jugend beim SGV Freiberg gekickt und kann bereits einige Auftritte in der Oberliga aufweisen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



72 Aufrufe

164 Wörter

28 Minuten Online



Beitrag teilen