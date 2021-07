Diebstahl in Drogerie: Parfüm im Wert von 1500 Euro in Abtsgmünd gestohlen

Symbolbild

Am Montag entwendeten Unbekannte in einer Drogerie in Abtsgmünd mehrere Fläschchen Parfüm im Gesamtwert von rund 1500 Euro.

Mittwoch, 14. Juli 2021

Nicole Beuther

11 Sekunden Lesedauer



9

13

07366

966611

Das ganze geschah zwischenundUhr in einer Drogerie, die sich im Gewerbegebiet Osteren befindet. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd, Telefon:/​, entgegen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



185 Aufrufe

46 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen