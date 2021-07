Flohmarkt in Gmünd: Am Samstag findet der Schießtal-​Flohmarkt wieder statt

Gmünder Flohmarkt-​Impressionen aus dem Jahr 2018. Foto: nb

Nach eineinhalb Jahren findet am kommenden Samstag, 17 . Juli, wieder der beliebte Schießtal-​Flohmarkt in Gmünd statt. Doch bei all der Vorfreude, die Veranstalter Heinz Gelmar empfindet, beschleicht ihn in diesen Tagen oft auch die Frage, ob denn auch alles so funktionieren wird wie vorgesehen.

Mittwoch, 14. Juli 2021

Nicole Beuther

Eines steht für den erfahrenen Veranstalter fest: Der Flohmarkt wird coronagerecht stattfinden. Es gilt die Masken– und Abstandspflicht. Und: An den beiden Eingängen werden die Kontaktdaten von allen Ausstellern und Besuchern erfasst.







