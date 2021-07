Hoschschule für Gestaltung: Prof. Detlef Rahe wird nicht Rektor

Foto: edk

Der designierte Rektor, Prof. Detlef Rahe, derzeit Professor an der Hochschule für Künste, Bremen, hat sich entschlossen, nicht wie vorgesehen im September das Spitzenamt der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd anzutreten. Für die HfG und ihre Gremien beginnt damit der Suchprozess von Neuem.

Mittwoch, 14. Juli 2021

Edda Eschelbach

26 Sekunden Lesedauer



Die Beteiligten, Hochschule, Prof. Rahe und das Ministerium für Wissenschaft und Kunst (MWK), haben in einem intensiven, sorgfältigen und konstruktiven Prozess herausgearbeitet, dass die gegenseitigen Vorstellungen nicht in Deckung zu bringen sind. Sie haben mit großem Bedauern entschieden, das Besetzungsverfahren nicht fortzuführen.







Wie es nun an der Hoschschule für Gestaltung weitergeht, steht am 14 . Juli in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



97 Aufrufe

105 Wörter

45 Minuten Online



Beitrag teilen