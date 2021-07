Kindertagesbetreuung und Schule: Außengestaltung der Schule in Böbingen hat begonnen

Die grundlegende Sanierung des Schulgebäudes der Schule am Römerkastell schreitet in großen Schritten voran. Parallel zu den Arbeiten im künftigen Gebäude der Kindertagesbetreuung haben bei der Böbinger Schule nun auch die Arbeiten der Außenanlage begonnen.

Mittwoch, 14. Juli 2021

Welche Arbeiten aktuell vorgenommen werden und weshalb sich die Fertigstellung verzögert, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Generationen von Böbingern sind es, die an der Schule am Römerkastell in den vergangenenJahren unterrichtet wurden — die umfassenden baulichen Maßnahmen, die derzeit stattfinden, tragen dazu bei, dass noch viele weitere Generationen hier unterrichtet und betreut werden können.

