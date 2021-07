Verhandlung am Landgericht: 23 -​Jähriger wegen versuchten Totschlags vor Gericht in Ellwangen

Wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung muss sich seit Dienstag ein 23 -​Jähriger vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ellwangen verantworten.

Mittwoch, 14. Juli 2021

Nicole Beuther

Die Staatsanwaltschaft legt dem ledigen, berufslosen Asylbewerber zur Last, in der Nacht zum 31 . Januar diesen Jahres in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Schwäbisch Gmünd auf einen 37 -​jährigen Mitbewohner eingestochen und ihn im Rücken– und Brustbereich schwer verletzt zu haben. Das Opfer wurde in derselben Nacht durch eine Notoperation am Stauferklinikum in Mutlangen gerettet. Der Angeklagte wurde zur Verhandlung aus der Untersuchungshaft vorgeführt, wo er sich seit dem 31 . Januar befindet.





