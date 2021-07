Fremder betritt Wohnung: Unbekannter gibt sich in Straßdorf als Telekom-​Mitarbeiter aus

Am Mittwoch gegen 18 . 30 Uhr klopfte ein Unbekannter mehrmals an der Türe einer 37 -​Jährigen in der Straße An der Schmiede in Straßdorf. Als die Frau öffnete, betrat der Unbekannte sofort die Wohnung und zog die Türe hinter sich zu. Der Mann gab an, Mitarbeiter der Telekom zu sein…

Donnerstag, 15. Juli 2021

Nicole Beuther

Er holte ein Tablet hervor und gab an, mehrere Messungen durchführen zu müssen. Der Unbekannte stellte der-​Jährigen mehrere Fragen und wollte auch wissen, ob sie alleine lebt. Als der Vater der Frau, der zufälligerweise zu Besuch war, hinzukam, zückte der Mann ein Telefon und sprach in türkischer oder arabischer Sprache mit einer anderen Person. Er tippte dann etwas in sein Tablet, gab an, mit den Messungen fertig zu sein und verließ die Wohnung wieder. Der Mann ist ca. EndeJahre alt und ca.cm groß. Er hat einen leichten Bartansatz und braune kurze Haare. Wo trat der Mann noch auf? Hinwiese erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer/​

