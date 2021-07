Seelsorgeeinheit Leintal: Vakante Pfarrerstelle wieder besetzt

Nach gut einem Jahr Vakanz dürfen sich die katholischen Kirchengemeinden St. Vitus Heuchlingen, Mariä Opferung Horn, St. Georg Leinzell und St. Sebastian Schechingen über die Neubesetzung der Pfarrstelle freuen. Pater Shiju Mathew wird am Sonntag, 25 . Juli, durch Dekan Robert Kloker in der St. Georgskirche in Leinzell im Rahmen einer Eucharistiefeier in sein Amt eingesetzt.

Donnerstag, 15. Juli 2021

Dekan Kloker war es auch, der den 42 -​Jährigen anfragte ob er diese Stelle nicht annehmen möchte. Nach sieben Jahren kirchlichen Dienstes in der Seelsorgeeinheit Aalen, nach einigen Gesprächen mit der Kirchenleitung in Rottenburg, mit dem Pastoralteam und den Kirchengemeinderäten war klar, dass die Bewerbung von Pater Shiju Mathew auf die Stelle erfolgreich sein würde.







Über Pater Shiju Mathew, seinen Weg nach Deutschland und sein Wirken berichtet die RZ in der Freitagausgabe.







