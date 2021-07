Semesterausstellung der Hochschule für Gestaltung: Präsentation der Abschlussarbeiten

Gestalterinnen und Gestalter der Hochschule für Gestaltung präsentieren ihre Arbeiten bei der digitalen Semesterausstellung der HfG Schwäbisch Gmünd. Die Besucher der Homepage dürfen sich auf Design, Vorträge und den Austausch freuen.

Donnerstag, 15. Juli 2021

Mittels Atem den Hormonhaushalt überprüfen? Menschen durch Wissensvermittlung zu weniger Bildschirmzeit anregen? Konzepte zur Unterstützung bei der Medikamenteneinnahme oder eine virtuelle Ausstellung über das Thema Fehler? Die Studierenden und Absolventen der Hochschule für Gestaltung präsentieren bei der digitalen Semesterausstellung vom 16 . bis 18 . Juli wieder zahlreiche beeindruckende Abschlussarbeiten, Projekte, Zukunftsvisionen und Konzepte. Alle mit dem Ziel, die Welt ein Stückchen besser zu machen.





Was alles zu sehen sein wird und mit welchen gesellschaftsrelevanten Themen sich die Studierenden beschäftigt haben, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



