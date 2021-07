Unfall auf der B 29 : Autofahrer eingeklemmt

Ein Autofahrer geriet auf der B 29 bei Bopfingen auf die Gegenfahrbahn und wurde beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen schwer verletzt.

Donnerstag, 15. Juli 2021

Laut Presseportal des Polizeipräsisidums Aalen hat sich der Unfall so zugetragen: Ein-​Jähriger fuhr mit seinem Opel Corsa am Mittwoch gegenUhr auf der Bzwischen Trochtelfingen und Pflaumloch. Kurz vor Pflaumloch kam er aus bislang ungeklärterUrsache plötzlich auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenLkw zusammen. Der Laster kippte durch den Zusammenstoß auf die Seite und kam imStraßengraben zum Liegen. Der Unfallverursacher wurde in seinem Pkw eingeklemmtund musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde beidem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Lkw-​Fahrer erlitt leichte Verletzungen.Die Bwar zur Unfallaufnahme und bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten bisetwaUhr gesperrt. Durch die Straßenmeisterei Bopfingen war eine örtlicheUmleitung eingerichtet.

