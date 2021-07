Festival Europäische Kirchenmusik: Auftakt auch mit einem Gebet für die Hochwasseropfer

Im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes ist am Freitagabend in Schwäbisch Gmünd das Festival Europäische Kirchenmusik eröffnet worden. Der Schatten der Corona-​Pandemie bestimmte die Feier. Und aktuell auch die furchtbare Flutkatastrophe.

Freitag, 16. Juli 2021

Heino Schütte

Münsterpfarrer und Dekan Robert Kloker formulierte ein Gebet und damit Worte des tiefen Mitgefühls für die vielen Flutopfer und von der Jahrhundert-​Katastrophe betroffenen Menschen in Nordrhein-​Westfalen und Rheinland-​Pfalz. Dazu wurde im Heilig-​Kreuz-​Münster auch eine Schweigeminute eingehalten. Geprägt war die Auftaktveranstaltung zum Kirchenmusik-​Festival jedoch insgesamt von der Freude, dass nun nach der Corona-​Zwangspause in den Kirchen endlich wieder in der Gemeinschaft musiziert und gesungen werden darf. „Kultur ist der Schlüssel zur Rückkehr in die Normalität“, sagte OB Richard Arnold. Die Predigt zum EKM-​Auftakt hielt Weihbischof Dr. Gerhard Schneider (Rottenburg). Außergewöhnlich und hochwertig war die Umrahmung durch den evangelischen Posaunenchor unter der Leitung von Michael Balint.

