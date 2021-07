Rettungsschwimmen: Seit 1960 gibt es in Gschwend eine Rettungswache

Foto: pfi

Rettungsschwimmkurse haben in Gschwend Tradition. Im Sommer 1960 nahm eine Rettungswache mit jeweils drei Mann ihren ehrenamtlichen Wachdienst auf. Die Rekrutierung weiterer aktiver Mitglieder stand anschließend auf der Agenda ganz oben.

Samstag, 17. Juli 2021

Nicole Beuther

1950

Als Monate später ein Kleinkind, von den Eltern unbeaufsichtigt, ins Wasser fiel und zu ertrinken drohte, war es der gleiche Rettungsschwimmer, der das Kind in Windeseile aus dem Wasser zog und den Eltern unversehrt übergeben konnte.





Über die Geschichte der Gschwender Rettungsschwimmer berichtet die RZ in der Samstagausgabe.



Es war noch einmal gut gegangen. Ein junger Mann aus Gschwend hatte in dener Jahren erfolgreich seine Prüfung zum Rettungsschwimmer abgelegt, als eine junge Frau wegen Überanstrengung und Krämpfen in den Beinen, im Badsee unterging. Durch schnelles und entschlossenes Eingreifen konnte der Rettungsschwimmer die bereits bewusstlose Frau an Land bringen und erfolgreich reanimieren.

