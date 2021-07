Unwetter in Lorch: Schelmenklinge zerstört

Foto: SAV Lorch

Die Schäden scheinen dieses Mal nicht ganz so schlimm zu sein wie nach dem Unwetter vor drei Jahren. Dennoch: Das kurze, aber heftige Unwetter am Abend des 15 . Juli wütete derart, dass der Weg durch die Schelmenklinge bei Lorch gesperrt werden musste.

Samstag, 17. Juli 2021

Nicole Beuther

Vieles von dem, was in monatelanger Arbeit von der Schelmenklingengruppe des Lorcher Albvereins erstellt wurde, wurde innerhalb kürzester Zeit zunichtegemacht. Bereits im Laufe des Freitagnachmittags bargen Mitglieder der Gruppe die beschädigten Wasserrad-​Modelle. Es ist noch nicht abzusehen, wie lange es dauern wird, bis diese repariert sein werden. Ebenfalls unklar ist, wann der Weg durch die Klinge wieder in einem begehbaren Zustand sein wird. Bauhofmitarbeiter der Stadt Lorch werden die Maßnahmen unterstützen.







Wer die Wiederherstellung der Schelmenklinge in irgendeiner Weise ebenfalls unterstützen möchte, der kann sich hier melden: www​.schel​men​klinge​.de/​k​o​ntakt

