Landesmeisterschaften im Gewichtheben: Vier Titel bleiben in Böbingen

Fotos: Astavi

Bei den baden-​württembergischen Meisterschaften im Gewichtheben unter freiem Himmel in Böbingen haben sich Charlotte Frank, Marlene Bühr, Nils Benzelrath und Fabian Kluge (alle vom SGV Böbingen) einen Landesmeistertitel gesichert.

Sonntag, 18. Juli 2021

Alex Vogt

100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind am Samstag nach Böbingen gekommen, um im Park am alten Bahndamm die baden-​württembergischen Meister im Gewichtheben der Kinder bis zur U 23 zu ermitteln. Insgesamt zehn Lokalmatadoren vom SGV Böbingen gingen nach der langen Corona-​Pause erstmals wieder an den Start. Vier davon krönten die lang ersehnte Rückkehr in einen Wettkampf mit einem Landesmeistertitel. Außerdem konnten einige Bestleistungen erzielt werden.







Mehr zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des SGV Böbingen lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 19 . Juli.



