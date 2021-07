Tradition Dorfbackhaus: Dorf-​Backtag in Großdeinbach wie anno dazumal

Einst hatte es in den Dörfern Tradition, dass die Bewohner zuhause Brot– und Kuchenteig herstellten und damit zum Dorfbackhaus gingen, wo die Speisen gebacken wurden. Eine Tradition, die immer häufiger zum Leben erweckt wird, unter anderem in Großdeinbach.

Sehr viel früher waren an diesem Tag Boris Waibel und Christian Grau zum Dorfbackhaus gekommen. Was ihre Aufgabe war und wie der Backtag vonstatten ging, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



Nach langer Pause wurde der Holzbackofen in dem Gmünder Stadtteil am Samstag wieder angefeuert. Und es waren viele Hobbybäcker, die das Angebot, ihre Speisen hier backen zu lassen, annahmen. So wie Gaby und Helmut Müller, die am Vormittag zunächst zwei selbst hergestellte Flammkuchen zum Dorfbackhaus brachten und gegen Mittag erneut kamen, dieses Mal mit drei Brotlaiben. „Der Geschmack ist viel besser“, erklärten sie.

