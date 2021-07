Traktor-​Open-​Air-​Konzert in Gschwend

Fotos: astavi

Konzerte und Festivals sind momentan nur in mäßigen Schritten möglich. Einige kreative Gschwender haben sich deshalb etwas einfallen lassen – eine Veranstaltung, bei der die Abstandsregeln eingehalten werden können: Ein Traktor-​Open-​Air-​Konzert im Bühlfeld.

Sonntag, 18. Juli 2021

Nicole Beuther

Gleich zu zwei Konzerten konnte die fränkische Band „Die Dorfrocker“ am Sonntag begrüßt werden. Und bereits zwei Stunden vor Beginn des ersten Konzertes umUhr waren in der Gemeinde verschiedenste Traktoren mit gut gelaunten Menschen zu sehen, die sich – viele davon in Tracht – auf den Weg zum Bühlfeld machten.

