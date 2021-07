TSV Essingen: Cristian Gilés Sanchez kommt von den Kickers

Nachdem sich Fußball-​Verbandsligist TSV Essingen zuletzt mit Dean Melo ein vielversprechendes Talent angeln konnte, ist nun der Transfer eines Routiniers perfekt. Der 28 -​jährige Cristian Gilés Sanchez kommt von den Stuttgarter Kickers und mit der Empfehlung von 42 Toren in 82 Oberligapartien, die er in seiner Karriere bereits erzielte.

Sonntag, 18. Juli 2021

Alex Vogt

Natürlich sei man sich bewusst darüber, dass dies kein positionsgetreuer Ersatz für Bux ist, „aber wenn du die Möglichkeit hast, solch einen Spieler zu verpflichten, dann musst du die Chance nutzen“, fügt Schiehlen an. Dieser Transfer des in Pamplona geborenen Gilés Sanchez habe sich über mehrere Wochen hingezogen, die Verantwortlichen des TSV haben hart gekämpft, um den Stürmer in den Schönbrunnen zu locken. „Wir hoffen natürlich, dass er in der Verbandsliga an seine Quote in der Oberliga anknüpfen kann“, so Schiehlen.

Da sich Daniel Bux beruflich umorientiert, sich in den Münchner Raum verabschiedet hat und künftig für den FC Ismaning kicken wird, wollten die Verantwortlichen des TSV noch einmal quantitativ aktiv werden. „Mit Cristian Gilés Sanchez haben wir nun zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Hier wird nicht nur die Quantität erhöht, sondern auch die Qualität“, freut sich Essingens Sportdirektor Patrick Schiehlen.In der vergangenen abgebrochenen Saison hat er für die Kickers in elf Spielen acht Tore erzielt, dazu traf er im Württembergpokal in vier Spielen vier Mal, bereitete in Summe vier weitere Treffer vor. In der Saison davor, die bekanntlich ebenfalls abgebrochen wurde, erzielte er zehn Treffer inPartien, bereitete sieben weitere vor. Bevor er vom FC Villingen zum SSV Reutlingen und dann zu den Kickers wechselte, spielte Gilés Sanchez in seiner spanischen Heimat bei den Klubs Peña Sports und CD Izarra in der vierten spanischen Liga. So hat er selbst zwei Einsätze bei der Copa del Rey, dem spanischen Pokal, in seiner Vita stehen.

