Baby stürzt in Leinzell aus dem Fenster — Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Baby stürzte in Leinzell aus einem Fenster auf eine Terrasse. Zur Versorgung war neben dem Rettungsdienst auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Montag, 19. Juli 2021

Gerold Bauer

Ein Rettungshubschrauber war laut Auskunft des Polizeipräsidiums Aalen am Sonntagvormittag kurz nach 10 Uhr in Leinzell im Einsatz. Er war angefordert worden, weil ein einjähriges Kindes aus einem Fenster gestürzt war und dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte. Den vorliegenden Erkenntnissen zu Folge kletterte das Kleinkind unbemerkt über ein Bett zur Fensterbrüstung und stürzte mehrere Meter tief auf eine Terrasse. Das Baby wurde in der Folge notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.







Die polizeilichen Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

