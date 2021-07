Lernbrücken am Ende der Sommerferien: Ostalbkreis auch dieses Jahr wieder dabei

Foto: picture alliance /​Zoonar | Robert Kneschke

Lernbrücken sollen Schülern nach der langen Phase des Fernunterrichts dabei helfen, Lernrückstände aufzuholen. Die speziellen Förderkurse werden auch dieses Jahr am Ende der Sommerferien wieder angeboten. Doch nicht überall stehen ausreichend Lehrkräfte zur Verfügung.

Montag, 19. Juli 2021

Nicole Beuther

Wie sich Schulleiter und Schulamt äußern und welche Möglichkeiten es gibt, damit die Lernbrücken überall stattfinden können, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



Dass es an der Heubacher Schillerschule Lernbrücken geben wird, das steht fest. Die Umsetzung aber ist noch offen. Denn so groß das Interesse der Schüler auch ist – Lehrer stehen in den letzten beiden Ferienwochen zu wenige zur Verfügung.

