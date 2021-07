Corona-​Warn-​App verhindert wenige Infektionen

Seit einem Jahr gibt es die Corona-​Warn-​App, aber sie verhindert laut einer Studie nur wenige Infektionen. Das hat viele Gründe.

Mit mehr alsMillionen Downloads könnte die vor einem Jahr vom Robert-​Koch-​Institut (RKI) freigeschaltete Corona-​Warn-​App als Erfolgsprojekt gelten. Sie ermöglicht eine anonyme und automatisierteKontaktnachverfolgung. Den Erfolg misst man nicht mit Downloadzahlen, sondern verhinderten Infektionen. Doch was nicht passiert ist, kann man schwerlich zählen. Eine Studie der Humboldt-​Universität Berlin wählt einen anderen Ansatz: Sie modelliert Infektionszahlen anhand weniger Annahmen – und vergleicht Szenarien, in denen solche Apps gar nicht, kaum oder sehr intensiv genutzt werden. Das Ergebnis ist jeweils ernüchternd: Der errechnete Rückgang liegt im einstelligen Prozentbereich. Zudem seien die Apps vor allem in der Phase steigender Infektionszahlen wirksam – weil die Menschen bis dahin mehr und vielfältige Kontakte pflegen.

