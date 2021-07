Salvator-​Wohnprojekt: Investor sieht Geduldsfaden arg strapaziert

Foto: hs

Erneut wurde in der jüngsten Sitzung des Bau– und Umweltausschusses des Gemeinderats das Projekt „Wohnen im Salvatorrpark“ teils kritisch hinterfragt.

Freitag, 02. Juli 2021

Heino Schütte

In einem offenen Brief hat hernach Investor und Projektentwickler Gerald Feig sein Unverständnis darüber geäussert, dass längst aufgearbeitete und seiner Meinung nach beantwortete Fragen immer wieder erneut aufgerollt werden.Sein Geduldsfaden werde arg strapaziert. Feig will die denkmalgeschützte Villa Salvator sanieren und auf dem Anwesen eine Wohnanlage mit drei Gebäuden bauen.

