CCS Schwäbisch Gmünd: Rundumschlag in Sachen Klima, Digitalisierung und Begrünung

Foto: esc

Mit Neuerungen in Sachen Digitalisierung, Elektromobiltät, Klimaneutralität, Biodiversität, Raumklima, Nachhaltigkeit und gutem Essen plant die Stadt einen Rundumschlag mit mehreren Partnern im Congress-​Centrum Stadtgarten.

Dienstag, 20. Juli 2021

Edda Eschelbach

Wer die jeweiligen Partner sind und wie sie ihre Projekte beschreiben, steht am 21 . Juli in der Rems-​Zeitung.



„Grün, digital und lecker“ sind drei Schlagworte, die in diesem Zusammenhang immer wieder fallen. Die Pläne sind umfangreich. In Kürze zusammengefasst soll der CCS innen begrünt werden, vor der Tür soll eigener Honig produziert werden, Insektenhotels sprechen für Biodiversität. An den bestehenden Parkbuchten werden Ladesäulen für Elektrofahrzeuge errichtet, die Digitalisierung soll weiter vorangebracht werden und der gesamte Stadtgarten wird mit einer großflächigen Photovoltaikanlage auf dem Dach ausgestattet. Der neue Pächter der Stadtgartengastronomie verspricht zudem kulinarische Highlights.

