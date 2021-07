Landarztpraxis in Eschach: Verabschiedung von Ärzteehepaar

Das Ärzteehepaar Dres. Inge und Peter Krubasik mit Bürgermeister Jochen König. Foto: dw

Vor der öffentlichen Sitzung des Eschacher Gemeinderats stellte Bürgermeister Jochen König am Montag die Verabschiedung des Ärzteehepaares Dres. Inge und Peter Krubasik in den Mittelpunkt.

Dienstag, 20. Juli 2021

Nicole Beuther

Über die Verabschiedung, den Nachfolger und weitere interessante Tagesordnungspunkte berichtet die RZ in der Dienstagausgabe.



Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger hatten in der Gemeindehalle unter Coronabedingungen Platz gefunden und setzten durch ihren Besuch ein Zeichen der Wertschätzung für Dres. Krubasik und deren-​jährige Tätigkeit in der Eschacher Landarztpraxis. Bürgermeister König beschrieb das hohe Ansehen von Dres. Inge und Peter Krubasik in der Gemeinde, in der sie mit ihrer Fachkompetenz und Erfahrung gefragt seien.

