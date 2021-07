Bürgermeisterwahl in Heubach am 17 . Oktober

Foto: gbr

Vom 7 . August und bis zum 20 . September können Kandidatinnen und Kandidaten ihre Bewerbung im Rathaus abgeben und müssen dafür keine Unterschriften von Unterstützern vorlegen. Die Wahl ist am 17 . Oktober.

Mittwoch, 21. Juli 2021

Gerold Bauer

18 Sekunden Lesedauer



Vor der Wahl soll es zwei öffentliche Kandidatenvorstellungen geben – die eine in Heubach, die andere im Stadtteil Lautern. Dies hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag so festgelegt.





22

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



145 Aufrufe

73 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen