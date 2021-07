Feuerwehr: Der zukünftige „Florian“ Schwäbisch Gmünd am Sebaldplatz

Mit einer Überraschung hat am Mittwochabend Oberbürgermeister Richard Arnold den Gmünder Gemeinderat in die Sommerpause verabschiedet. Nach seinen Worten entsteht am Sebaldplatz ein „Feuerwehrquartier“.

Er präsentierte erste Planungen und Computersimulationen für den zukünftigen „Florian“ am Sebaldplatz. Die seit Jahren unter Raumnot leidende Gmünder Feuerwehr, die auch Stützpunkt für Einsätze im westlichen Kreisgebiet und notfalls auch darüber hinaus ist, soll in fünf Ausbaustufen am angestammten Standort bisausgebaut werden. Eine große, neue Fahrzeughalle soll hierzu auf der Südseite des historischen „Florian“ entstehen, der saniert und erhalten bleiben wird.

