Kliniken Ostalb: 19 Millionen Euro Defizit

Foto: NicoLeHe /​pix​e​lio​.de

Das Defizit der Kliniken im Ostalbkreis beläuft sich auf 19 Millionen Euro. Bislang war man von zwölf bis 14 Millionen ausgegangen. Wie geht es nun weiter?

Mittwoch, 21. Juli 2021

Thorsten Vaas

25 Sekunden Lesedauer



Gewiss sei kein Geld verpulvert worden, sagte Landrat Joachim Bläse im Kreistagsausschuss für Bildung und Finanzen. Bei den Kliniken würde coronabedingt ein weiteres Defizit von fünf Millionen Euro auflaufen und am Jahresende zu einem Minus von 19 Millionen Euro führen. „Das“, schenkte Kreiskämmerer Karl Kurz den Kreisrätinnen und Kreisräten reinen Wein ein, „wird zu einem Problem für einen ausgeglichenen Haushalt.“





Wie der Kreis mit dem Defizit umgehen will, steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



152 Aufrufe

102 Wörter

57 Minuten Online



Beitrag teilen