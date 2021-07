Welche Inzidenz ist im Herbst verkraftbar?

Wie entwickelt sich die Coronapandemie? Das wird oft an der-​Tage-​Inzidenz bemessen, also den bestätigten Neuinfektionen jeEinwohner. Mittlerweile ist in der politischen und wissenschaftlichen Debatte Konsens, dass sich wegen der steigenden Impfquote der Bewertungsmaßstab ändern soll. Allerdings hat noch niemand gesagt, welche Infektionszahlen im Herbst verkraftbar sind – bis jetzt.Sie ist ein guter Gradmesser für das Infektionsgeschehen: Gibt es mehr Infektionen oder weniger, wie stark steigen oder fallen die Werte? Man kann damit auch abschätzen, wie viele Patienten im Krankenhaus landen. Um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, war die „Bundesnotbremse“ an eine Inzidenz vongekoppelt. Es gibt aber Einschränkungen in der Aussagekraft der Inzidenz. Wegen nachgemeldeter Infektionen wird der tagesaktuelle Wert regelmäßig zu niedrig angegeben. Dazu kommt eine hohe Dunkelziffer von Infizierten, die keine Symptome entwickeln oder sich nicht testen lassen. Zudem haben sich wegen der Impfungen in den besonders gefährdeten Altersgruppen schon während der dritten Welle im Frühjahr die Infektionszahlen von der Zahl der Krankenhauseinweisungen entkoppelt. Dadurch ändert sich nur das akzeptable Niveau der Infektionszahlen, die Inzidenz wird aber nicht obsolet. Die Delta-​Variante zeigt vielerorts, dass Infektionszahlen rasch steigen können. Daher stellt sich die Frage nach nun akzeptablen Inzidenzwerten.

