Bücher-​Flohmarkt der Stadtbibliothek Gmünd

Foto: olga meier-​sander /​pix​e​lio​.de

Die Stadtbibliothek Schwäbisch Gmünd verkauft bei einem Open-​Air-​Bücherflohmarkt am Mittwoch, 28 . Juli, zwischen 10 und 16 Uhr im Spitalhof ausgesonderte Medien zu Schnäppchenpreisen. Im Angebot sind Romane, Kinder– und Jugendbücher, Sachliteratur sowie Filme und CDs.

Donnerstag, 22. Juli 2021

Thorsten Vaas

35 Sekunden Lesedauer



2019

Rechtzeitig zu Ferienbeginn kann im Spitalhof an der frischen Luft und unter schattenspendenden Bäumen gestöbert werden. Im Angebot sind Romane, Kinder– und Jugendbücher, Sachliteratur sowie Filme und CDs. Da die Gmünder Stadtbibliothek coronabedingt seit Septemberkeinen Flohmarkt mehr durchführen konnte, sind die Magazine voll. All Flohmarktmedien können jedoch nicht gleichzeitig angeboten werden, da die Präsentationsmöglichkeiten im Spitalhof begrenzt sind. Bei schönem Wetter und entsprechender Nachfrage wird der Flohmarkt daher voraussichtlich noch mehrmals mittwochs in den Sommerferien wiederholt.Weil der Flohmarkt nur bei trockenem Wetter stattfindet, können Interessenten am Veranstaltungstag hier nachschauen, ob es mit dem Buchverkauf klappt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



160 Aufrufe

142 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen