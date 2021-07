Flutkatastrophe: Heimgekehrte Gmünder Feuerwehrleute berichten

Mit erschütternden Eindrücken und Berichten ist das Team der Gmünder Feuerwehr aus den Katastrophengebieten in der Eifel heimgekehrt. Schon voraussichtlich am Samstagmorgen startet weitere Feuerwehr-​Hilfe aus dem Ostalbkreis in die verwüsteten Regionen.

Freitag, 23. Juli 2021

Heino Schütte

Der Gmünder Feuerwehrkommandant berichtete am Freitagmorgen über die Mission und gab in seiner Eigenschaft als stellvertretender Kreisbrandmeister bekannt, dass voraussicht schon an diesen Samstag weitere Feuerwehren aus dem Ostalbkreis zur Katastrophenhilfe in das Krisengebiet starten. Die Gmünder Helfer konnten viel leisten, sogar dabei helfen, dringend benötigte Kommunikationssysteme wieder aufzubauen. Das ganze Ausmaß der Verwüstungen und Folgen auch für Umwelt werde jetzt erst deutlich. Immer noch werden viele Menschen vermisst. Ganze Ortschaften und viel Infrastruktur müssten neu aufgebaut werden. Die Hilfsbereitschaft und Solidarität unter den Menschen sei enorm.

