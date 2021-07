Alkoholisiert: Halbnackter Mann auf Dach

Foto: rz

Bereits am Donnerstag wurde dem Polizeirevier Ellwangen gemeldet, dass sich auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Rostocker Straße ein junger Mann mit entblößtem Oberkörper befinde. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann ordentlich Alkohol intus hatte.

Samstag, 24. Juli 2021

Edda Eschelbach

40 Sekunden Lesedauer



Eine Zeugin meldete sich am Donnerstag kurz vorUhr beim Polizeirevier Ellwangen und teilte mit, dass sich auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Rostocker Straße ein junger Mann mit entblößtem Oberkörper aufhalten würde. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife konnten die Beamten den Mann auf dem Dach feststellen. Auf Ansprache kletterte dann über einen Balkon in das Haus zurück und kam kurz darauf aus diesem heraus. Offenbar hatte der-​Jährige zuvor dem Alkohol zugesprochen. Bei der Kontrolle verhielt er sich sehr unkooperativ und leistete letztlich massiven Widerstand. Bei dem Vorfall wurden weder die Ordnungshüter, noch der-​Jährige verletzt. Ein Atemalkohol ergab einen bei dem-​Jährigen einen Wert von rundPromille, weshalb er zur Vermeidung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen wurde.

