DRK-​Kreisverband: Christian Baron ist neuer Präsident

Foto: drk

Nachdem Dr. Joachim Bläse sein Amt als Präsident des DRK-​Kreisverbandes niederlegte, wurde Gmünds Erster Bürgermeister am Freitag zu seinem Nachfolger gewählt.

Samstag, 24. Juli 2021

Edda Eschelbach

Am Freitagabend hat der DRK-​Kreisverband seine erste Verbandssitzung seit Langem veranstaltet. Auf der Tagesordnung stand neben dem Geschäftsbericht und diversen Satzungsänderungen unter anderem auch die Wahl für die Nachfolge des bisherigen Präsidenten Dr. Joachim Bläse, des langjährigen stellvertretenden Präsidenten Reinhold Daiss und der Kreisschatzmeisterin Elke Geiger-​Reuter. Nicht mehr zur Wahl stellte sich auch Kreisbereitschaftsleiterin Anja Frey.





Wie sichdas DRK-​Präsidium nun zusammensetzt und was Kreisgeschäftsführer Steffen Alt zum Geschäftsbericht berichtet, steht am 2 . Juli in der Rems-​Zeitung.



