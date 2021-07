Ein schönes Wochenende mit der Rems-​Zeitung!

Diese Woche beginnen im Ländle die Sommerferien – eine Zeit, die nicht wenige herbeigesehnt haben und sich jetzt auf die schönsten Wochen des Jahres freuen.

Samstag, 24. Juli 2021

Wenn jemand sagt, heute ist ein Wetter, bei dem man nicht einmal einen Hund vor die Tür schickt, dann meint er damit landläufig nicht die „Hundstage“, sondern ein sogenanntes „Schmuddelwetter“ mit Dauerregen! Die „Hundstage“ hingegen stehen für die heißeste Zeit des Jahres, die in Europa zwischen dem. Juni und dem. August angesiedelt sind. So mancher Hund liegt in dieser Zeit zwar auch lieber im kühlen Keller und tappt nur widerwillig mit hechelnder Zunge übers heiße Pflaster – aber für die Namensgebung waren echte Hunde und ihre klimatischen Befindlichkeiten nicht maßgebend. Es ging dabei um das Sternbild „Großer Hund“ dasTage braucht, bis man es komplett am Nachthimmel sehen kann. Die alten Römer nannten diese Zeit „Tage vom großen Hund“. Und diese Bezeichnung ist geblieben, obwohl das heute nicht mehr mit dem Aufgang des Sternbildes zusammenfällt.Den vielen Kindern und Jugendlichen, die nun den Schulranzen in der Ecke stehen lassen und ihre freie Zeit genießen können, kann das ebenso egal sein wie den Menschen, die nun in den Urlaub starten. Wer seinen Urlaub daheim genießt, freut sich vermutlich beim Spaziergang über die goldgelben Kornfelder. Das Wetter soll ja – abgesehen von einzelnen Gewittern – zunächst hochsommerlich bleiben!

