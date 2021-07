Normannia Gmünd: 5 : 3 -Sieg gegen den 1 . FC Heiningen

In der ersten Runde des WFV-​Pokals ist dem Fußball-​Verbandsligisten ein erfolgreicher Pflichtspielauftakt gelungen. Daheim gegen den Ligakonkurrenten 1 . FC Heiningen setzten sich die offensivstarken Normannen mit 5 : 3 ( 2 : 0 ) durch.

Samstag, 24. Juli 2021

Alex Vogt

Die zweite Hälfte war erst sieben Minuten alt, da traf Anthony Coppola zum 3 : 0 . Endgültig alles klar war nach dem 4 : 0 durch Ibrahim ( 65 .). Danach agierte der FCN etwas nachlässiger, der 1 . FC Heiningen kam durch Tobias Kubitzsch ( 74 .) und Robin Reichert ( 81 .) auf 2 : 4 heran. Nachdem der eingewechselte Ceyhan Dayan ( 87 .) nach einem Konter für die Normannia auf 5 : 2 erhöht hatte, erzielte der Heininger Reichert per Foulelfmeter in der Schlussminute den letzten Treffer zum 5 : 3 -Endstand.





Was Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic nach dem Spiel gesagt hat, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 26 . Juli.



Die Normannia spielte in der ersten Halbzeit zielstrebig nach vorne und verdiente sich eine-Halbzeitführung durch die Tore von Lucas Schuckenböhmer per Kopf in der neunten und Jermain Ibrahim in der. Minute.

