Europa-​Aktionstag: Infotainment im besten Sinn

Fotos: esc

Am Europa-​Aktonstag am Samstag in Schwäbisch Gmünd haben sich viele Organisationen und Institutionen aus der Stadt und aus dem Ostalbkreis mit Infoständen beteiligt. Auch auf der Bühne gab es jede Menge Information rund um Europa und dazu eine gute Portion Unterhaltung.

Sonntag, 25. Juli 2021

Edda Eschelbach

31 Sekunden Lesedauer



Auf dem Johannisplatz hatte sich eine illustre Gesellschaft versammelt: Menschen aus Politik und Kultur informierten die Passanten und Publikum einerseits über ihre jeweiligen Beziehungen zu Europa beziehungsweise zur Europäischen Union, andererseits legten sie auch dar, wie sie oder ihre Organisation von Europa profitieren. Zudem wurde ein hörens– und sehenswertes Bühnenprogramm geboten. Ein bunter Markt — Stände zahlreicher Institutionen und Einrichtungen der Stadt und des Landkreises — bot ein breites Informationsangebot rund um das Thema Europa.







Über den Europa-​Aktionstag berichtet die Rems-​Zeitung ausführlich am 26 . Juli.



