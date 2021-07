Geschichtspfad in Spraitbach: Fünfte Tafel erläutert Schulgeschichte

Fotos: esc

Der Geschichtspfad in Spraitbach, der seit 25 . Mai an jedem 6 . und 25 . Tag im Montag erweitert wird, ist um eine Geschichtstafel reicher geworden. Am Sonntagvormittag enthüllte Bürgermeister Johannes Schurr die neuste Tafel an der Grundschule.

Sonntag, 25. Juli 2021

Edda Eschelbach

Die Tafel ist nach Wasserturm, Beutenmühle, Lisel und Binsenlach der fünfte Standort, an dem die Geschichte von Spraitbach dargestellt und umfang reich erläutt wird. Sie erinnert an die Schulgeschichte und gleichzeitig an das Waldbild von Otto Eberle, das der Schulsanierung geopfert werden musste.









Was das kleine Fest zur Enthüllung der fünften Tafel mit einem Kindheitstraum von Bürgermeister Schurr zu tun hat, erzählt er in der Rems-​Zeitung am 26 . Juli.

