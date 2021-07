Kurioser Vorfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmorgen, gegen 5 . 50 Uhr, kam es in der Bettringer Straße in Waldstetten zu einer ungewöhnlichen Begegnung zwischen einem 33 jährigen Taxifahrer und einem 54 jährigen Yamaha-​Fahrer.

Sonntag, 25. Juli 2021

Edda Eschelbach

Der Yamaha-​Fahrer lag vor dem heranfahrenden Taxi einfach neben seiner Maschine auf der Straße. Als der Motorradfahrer das Taxi erblickte, stieg er wieder auf seine Maschine und flüchtete. Die vom Taxifahrer alarmierten Streifen des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd leiteten sofort eine Fahndung nach dem Motorrad ein. Zunächst war unklar, ob der Yamaha-​Fahrer verletzt war. Zu einem Zusammenstoß mit dem Taxi kam es aber offenbar nicht. An der Halteranschrift konnte dieser schließlich angetroffen werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. In der Folge musste er zwei Blutentnahmen über sich ergehen lassen und mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Verletzt wurde er durch den Sturz aber nicht.

