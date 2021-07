Sportfreunde Lorch: Unglückliches Aus im WFV-​Pokal

Foto: Astavi

Der amtierende Fußball-​Bezirkspokalsieger Sportfreunde Lorch hat sich im ersten WFV-​Pokalspiel des Vereins seit 60 Jahren dem favorisierten Verbandsligisten TürkSpor Neu-​Ulm nur knapp mit 0 : 1 geschlagen geben müssen.

Sonntag, 25. Juli 2021

Alex Vogt

30 Sekunden Lesedauer



Was auf dem Papier zunächst nach einem David-​gegen-​Goliath-​Duell zwischen dem Bezirksligisten und dem Favoriten aus der Verbandsliga aussah, entwickelte sich auf dem Platz mit zunehmender Spieldauer zu einer offenen Partie – sogar mit den besseren Möglichkeiten aus dem Spiel heraus für den Underdog. Nach dem Führungstreffer der Gäste durch Alper Bagceci in der 27 . Minute verpassten es die Lorcher nur, sich mit dem Ausgleich zu belohnen und hatten deshalb am Ende knapp das Nachsehen.







