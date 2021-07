Aalen: Durch Schläge schwer verletzt

Durch Schläge ist am Sonntagmorgen ein 29 -​Jähriger in Aalen so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus kam. Die Täter sind unbekannt. Wer hat etwas beobachtet?

Montag, 26. Juli 2021

Thorsten Vaas

Der-​Jährige war gegenUhr zusammen mit zwei Freunden im Westlichen Stadtgraben unterwegs. Hier kam ihnen eine Gruppe Männer entgegen, wobei es laut Polizeiangaben zum Streitgespräch kam. Unvermittelt trat einer der unbekannten Männer auf den-​Jährigen heran und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der-​Jährige erlitt mehrere Verletzungen. Täter ist etwaJahre alt und „hatte einen dunklen Teint“, heißt es in der Nachricht der Polizei.





